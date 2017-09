NRJ Mobile : le forfait WOOT illimité 10 Go à 4.99 euros est encore disponible !

Un abonnement mobile avec 10 Go pour moins de 5 euros ça vous dit ? Jetez-vous sur le forfait WOOT illimité 10 Go de NRJ Mobile qui est à 4.99 euros au lieu de 15.99 euros avec le code W10G jusqu’au 02/10/2017 inclus.

Encore une offre exceptionnelle de NRJ Mobile qui vient d’être prolongée. Le forfait NRJ Mobile WOOT illimité 10 Go vous permet d’appeler autant de fois que vous voulez tous vos contacts puisque les appels sont illimités vers tous les fixes et les mobiles de France métropolitaine. Si vous aimez aussi envoyer des SMS et des MMS, sachez qu’ils sont également illimités en France métropolitaine. Plus besoin de compter avec cet abonnement à moins de 5 euros.

Pour naviguer sur Internet et être actif sur les réseaux sociaux, ce forfait comporte une enveloppe data de 10 Go à exploiter sur le réseau 4G de SFR. Vous bénéficierez d’un débit pouvant aller jusqu’à 100 Mb/s !

Il s’agit d’un abonnement sans engagement, donc vous n’aurez aucun frais de résiliation si vous décidez de passer à une autre offre ou à un autre opérateur.

NRJ Mobile, 10 Go à moins de 5 euros au lieu de 15.99 euros

Ce forfait inclut :

• Les appels illimités

• Les SMS et les MMS illimités

• 10 Go d’Internet en 4G sur le réseau SFR

Pour profiter de cette offre attractive, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Sachez qu’elle est uniquement disponible et valable sur le site nrjmobile.fr et par téléphone au 09 69 39 03 11. C’est grâce au code promo W10G que ce forfait est à 4.99 euros par mois pendant 6 mois au lieu de 15.99 euros.

> Offre de NRJ Mobile

