NRJ Mobile: forfait 10 Go à seulement 4€99/mois !

Vous avez envie de changer de forfait mobile ? Vous souhaitez payer moins cher mais toujours avoir vos Go ? Meilleurmobile vous propose la promotion de NRJ Mobile, 10 Go à seulement 4€99 / mois !

Après avoir proposé une réduction sur son forfait 50 Go, NRJ Mobile vous propose une offre à ne pas rater. Un forfait mobile avec appels et SMS illimités pour seulement 4€99 / mois. L’offre vous propose 10 Go de données par mois et un forfait tout illimité à petit prix. Vous allez pouvoir profiter d’une connexion haut débit avec la 4G, de 3 heures d’appels avec 129 destinataires différents. Vous pouvez rester connecté sur vos réseaux sociaux favoris et surfer sur la toile dans les transports ! Le forfait est a 4.99€ pendant 6 mois, au delà, il vous sera facturé 15.99€/mois.

NRJ Mobile, 10 Go pour seulement 4.99€ €/mois au lieu de 15.99€

Avec ce forfait, vous bénéficiez de :

Appels illimités (3 heures/appel et 129 destinataires maximum)

SMS illimités

10 Go de data avec débit ajusté au-delà

4G web

Gestion de forfait 100 % en ligne

Pour profiter de ce forfait il vous suffit de suivre le lien mis à votre disposition ci-dessous. L’offre est disponible et valable uniquement sur le site web nrjmobile.fr et par téléphone au 0969390311. Pour bénéficier de l’offre il faudra également vous munir du code promo suivant : W10G. Le forfait est disponible jusqu’au 25 septembre, il ne faut pas trop tarder ! C’est l’offre parfaite pour les jeunes, qui souhaitent avoir accès à la 4G sans se ruiner.

> Offre de NRJ Mobile

Vous avez un soucis ? Une question ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous au plus vite !