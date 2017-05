Un nouvel iPad de 10.5 pouces pourrait bien faire son apparition

Selon 9to5 Mac, une fuite chez Apple pourrait bien confirmer la rumeur concernant le lancement d’un nouvel iPad avec un écran de 10.5 pouces. De plus, cette nouvelle tablette pourrait bien faire son apparition dès le mois de juin 2017.

Urban Armor Gear, un accessoiriste de la marque à la pomme a malencontreusement laissé fuité une information importante. Il s’agirait du lancement d’un nouveau modèle d’iPad de 10.5 pouces. Un lancement qui serait prévu dès le mois de juin prochain apparemment.

Un futur iPad de plus dans la famille Apple ?

Le fabricant de coque Urban Armor Gear semble préparer de nouvelles coques de protection. Des coques de protection réservées à un certain iPad avec pour diagonale d’écran 10.5 pouces. D’après la liste qui a fuité, on constate que le produit est référencé en tant que nouveauté. Une sortie dès le mois de juin est également indiquée dans le document. Trois coloris sont précisés. Notons que dans la liste, on retrouve aussi les modèles d’iPad de 12.9 pouces et de 9.7 pouces qui ont fait leur apparition pendant les périodes saisies.

Donc il se pourrait bien que la rumeur soit fondée. Surtout que la conférence WWDC aura lieu en juin également. Il est fort probable qu’Apple profite de celle-ci pour annoncer la fameuse tablette de 10.5 pouces. Pour le moment, ce sont encore des rumeurs, elles sont donc à prendre avec des pincettes.

Que pensez-vous de cette fuite concernant un nouvel iPad de 10.5 pouces ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.