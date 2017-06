Nouveautés sur les forfaits B&You et Bouygues Sensation

Il y a du nouveau sur les forfaits mobile B&You et Bouygues Sensation ! C’est l’occasion pour ceux qui n’avait pas encore pu en profiter d’y jeter un œil.

Les forfaits B&YOU et Bouygues Sensation vous réservent quelques nouveautés ! Tous les forfaits B&YOU et Bouygues Sensation sont désormais en illimité. Les enveloppes Internet des forfaits de 20Mo et 1Go des deux gammes sont également utilisables en Europe comme en France. En ce qui concerne les forfaits de 20 Go et plus des deux gammes, les communications Internet ont augmenté et sont utilisables par mois et non plus limités par an. À l’aide de ces offres, vous pourrez envoyer autant de SMS et de MMS que vous voudrez à tous vos contacts.

Vous profiterez également d’appels illimités en France métropolitaine vers tous les portables et les fixes. Selon les forfaits choisis, vous pourrez disposer de 20 à 50 Go de données mobile (forfaits B&YOU). Vous avez donc le choix en fonction de vos tendances de consommation. Avec les forfaits Bouygues Sensation, vous pourrez bénéficier jusqu’à 100 Go de data. Les prix des forfaits Sensation ont également augmenté.

Vous pourrez disposer en toute tranquillité de la qualité et de la puissance de tout le réseau mobile Bouygues (2G, 3G, 4G/4G+) pour vous connecter même à l’extérieur.

Les forfaits B&YOU sont sans engagement. Vous êtes libres de faire de changer quand vous le voulez. En revanche, les forfaits Sensation sont avec un engagement de 24 mois.

Caractéristiques des forfaits B&YOU et Bouygues Sensation

Ces forfaits comprennent :

• Des appels en France métropolitaine vers tous les mobiles et les fixes

• SMS/MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine et vers les DOM

• Des données mobiles allant de 20Go à 100Go selon les offres (B&You et Bouygues Sensation)

• Le réseau 4G/4G+ Bouygues Télécom

• En Europe et depuis les DOM : des données mobile à votre disposition en fonction des forfaits B&YOU Europe choisis

