Nouveau rendu du Huawei Mate 10 Pro : serait-ce un Samsung Galaxy Note 8 chinois ?

Le célèbre leaker Evan Blass nous offre une nouvelle fois une belle fuite et celle-ci porte sur le Huawei Mate 10 Pro. L’un des prochains smartphones de la marque chinoise se dévoile et il est tout simplement magnifique.

Le Mate 10 Pro du Huawei sera présenté dans moins d’une semaine et les fuites ne s’arrêtent pas. Evan Blass aka @evleaks sur Twitter a partagé un rendu 3D de ce smartphone et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il nous a immédiatement charmés. Il pourrait facilement s’imposer sur le marché haut de gamme.

Huawei Mate 10 Pro : un design borderless de toute beauté qui ressemble à celui du Galaxy Note 8

Ce téléphone sera bien évidemment borderless et son écran LCD de 5.99 pouces adoptera le format 18:9. Grâce à cette nouvelle fuite, on remarque qu’il n’y a aucun bouton physique sur la face avant du Huawei Mate 10 Pro. La caméra frontale prend place sur la partie supérieure tandis que la partie inférieure affiche le logo de la firme. Ce rendu nous permet aussi de voir l’écran verrouillé du flagship. On a clairement l’impression de voir un Samsung Galaxy Note 8, sans le stylet bien entendu.

The biggest damn Mate 10 Pro (Blanc) render you'll see all day [specs: https://t.co/15HyY0vxgv] pic.twitter.com/G5dyGOVDaH — Evan Blass (@evleaks) October 11, 2017

Le double capteur photo de 20 et de 12 millions de pixels signé Leica est encore confirmé tout comme la présence du lecteur d’empreintes situé sous ce module.

On rappelle que le Mate 10 Pro sera doté d’un SoC Kirin 970 dédié à l’intelligence artificielle. Ce processeur sera accompagné par 6 Go de RAM. L’appareil sera alimenté par une batterie de 4000 mAh.

La présentation du Huawei Mate 10 Pro aura lieu le 16 octobre 2017. Ce sera aussi l’occasion de voir le Mate 10 standard et le Mate 10 Lite.

Allez-vous acheter ce téléphone ? Pour quelles raisons ? N’hésitez pas à débattre dans les commentaires, votre avis nous intéresse alors à vos claviers !