Nokia Vision 2018 : un concept séduisant qui s’inspire des rumeurs sur le Nokia 9

En attendant le Nokia 9, Jonas Daehnert, un designer allemand, a réalisé un concept en s’inspirant des rumeurs portant sur ce smartphone de la marque finlandaise. Le résultat est plutôt convaincant et il a été baptisé Nokia Vision 2018.

Voici une autre réalisation de ce designer. Ce n’est pas le premier travail de Jonas Daehnert puisqu’il avait proposé, entre autres, un Pixel Phone, un Spinner Phone et un Surface Phone 2. Le Nokia Vision 2018 est un modèle de sobriété qui a vraiment du charme.

Nokia Vision 2018 : une finition mat qui attire l’œil

À partir des rumeurs sur le Nokia 9, Daehnert a dressé le portrait du futur flagship. Au menu, un écran borderless incurvé de 16:9 et un double capteur dorsal positionné à la verticale. Le capteur d’empreintes digitales n’est pas visible sur ce visuel. Il a peut-être trouvé sa place sous l’écran ! Le designer allemand a opté pour une finition mat qui apporte une touche d’élégance à ce concept réussi.

Techniquement parlant, on s’attend à une version avec 6 Go de RAM et à une autre avec 8 Go de mémoire vive. Quant à la version avec 4 Go de RAM, elle serait annulée. Le Nokia 9 sera sûrement un smartphone haut de gamme.

En attendant des informations officielles, sachez que le Nokia 3 est disponible. Il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme équipé d’un écran HD de 5 pouces, d’un MediaTek MT6737 cadencé à 1.3 GHz et de 2 Go de RAM.

Si vous êtes nostalgique, vous pouvez vous rabattre sur la version 2017 du Nokia 3310 ou sur son clone, le Vkworld Z3310.

Que pensez-vous du Nokia Vision 2018 ? Si le Nokia 9 ressemble en réalité à ça, pourriez-vous l’acheter ? Dites-le nous dans les commentaires, nous les lirons tous attentivement !