Nokia a écoulé plus d’un million de smartphones Android !

Apparemment, le succès est au rendez-vous pour les smartphones commercialisés par Nokia. Depuis le début de 2017, la marque finlandaise a écoulé entre 1 et 5 millions d’unités dans le monde.

Si vous ne le savez pas encore, Nokia, la figure emblématique de la téléphonie mobile, a fait son grand retour dans l’univers des smartphones début 2017. Et depuis, la firme commercialise, par le biais de HMD, 4 terminaux ; à savoir, les Nokia 3, 5, 6 et 8. D’après les dernières informations, les ventes de terminaux de la marque finlandaise se portent bien. Une performance qui est plutôt logique en raison de la cote de popularité de la marque, mais aussi à l’excellent rapport qualité-prix de ses produits. Pour l’heure, le nombre des smartphones commercialisés est loin d’être comparable à celui des géants tels que Samsung et Apple, mais il est en tout cas intéressant de savoir que la firme a su gérer efficacement son come-back.

Nokia : entre 1 million et 5 millions de terminaux commercialisés

Pour l’heure, HMD ne s’est pas encore prononcé sur les statistiques des ventes, mais si on se base sur le nombre de téléchargements de l’application Nokia Mobile Support sur le Play Store, on peut avoir une idée du succès commercial des terminaux Android de la marque. En effet, il s’agit d’une application spécialement conçue pour ces derniers. Elle permet à l’utilisateur d’accéder à une FAQ et à un SAV depuis son mobile. Actuellement, le nombre de téléchargements de l’appli est supérieur à 4 millions. Ceci dit, au moins 1 million de smartphones de la marque en ont déjà bénéficié. Ces données semblent confirmer les récentes déclarations de Pekka Rantal. Le directeur du marketing chez HMD a effectivement indiqué que sa société est plus que satisfaite des chiffres de vente des terminaux Nokia.

