Nokia 9 : un smartphone haut de gamme dévoilé le 20 juin ?

Lors du passage du monde dans l’ère du smartphone, Nokia n’a pas encore su faire son trou. Pour cause, la société finlandaise n’a jamais su sortir de smartphone haut de gamme, en témoigne ces dernières sorties, le Nokia 3 et 5 ne sont qu’entrée de gamme ou moyenne gamme. Cependant une fuite qui agite la toile, pourrait faire penser au premier mobile haut de gamme de Nokia. On a tout de suite pensé au Nokia 9.

Nokia n’a toujours pas dévoilé de modèle capable de concurrencer les gros vendeurs du moment. Les dernières sorties de Nokia ne sont que des smartphones à petit prix. Avec la sortie du légendaire 3310, Nokia a créé le buzz et est revenu sur le devant de la scène. Selon un expert de la fuite, Evan Blass, Nokia s’apprête à sortir un smartphone haut de gamme qui viendrait concurrencer les autres marques. En effet il a dévoilé un cliché où beaucoup de téléphones étaient présents, parmi eux, le Nokia 3 et 5 sortis récemment. Cependant, ce qui a attiré notre attention c’est un smartphone présent en haut à droite de la photo, qui n’a pas l’air d’être encore sorti.

Nokia 9 : un téléphone doté d’un double capteur photo ?

Quand on observe la photo, le téléphone n’a pas l’air de sortir de l’ordinaire au niveau du design. Ce qui semblerait être la prochaine sortie de Nokia est dans la lignée des smartphones sortis précédemment, du moins, au niveau de l’esthétique. Par contre lorsqu’on regarde attentivement le dos du téléphone on s’aperçoit qu’il a l’air d’être doté d’un double capteur pour les photos. D’après les dernières rumeurs, il compterait 22 millions de pixels. Cette fonction serait de bon augure pour les autres caractéristiques de ce mobile d’autant plus qu’on parle d’un Snapdragon 835 et de 6 Go de RAM. Quoi qu’il en soit, cette annonce n’est pas encore officielle mais permettrait à Nokia de redorer leur blason déjà bien rouillé.

Toujours selon Even Blass il devrait être annoncé dans peu de temps. Sachant que Nokia compte faire une conférence le 20 juin, il se pourrait que le Nokia 9 soit de la partie.

Que pensez-vous de cette fuite ? Dites-le nous dans les commentaires.