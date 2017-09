Nokia 9 : une nouvelle fuite sur le design du prochain smartphone de Nokia !

En attendant le dévoilement complet du Nokia 9, HDMD Global nous livre plus d’informations sur le look du prochain smartphone ! On vous en dit plus.

Un nouveau rendu de l’appareil est disponible sur la toile ! Le Nokia 9 s’affiche avec un écran incurvé et une coque en verre pour un design de toute beauté. Le prochain appareil de la firme serait alors muni d’un écran de 5,5 pouces bord à bord, un design qui nous rappelle les Galaxy Edge de la firme coréenne. On ne change pas une équipe qui gagne, le smartphone devrait également se revêtir de verre. Nokia se met donc à la mode. Le but de l’entreprise finlandaise est tout de même de récupérer une bonne place dans le marché de la téléphonie, pour ce faire, la firme modernise ses appareils, pour le plus grand plaisir du public.

Nokia 9 : un smartphone qui lie design et puissance

Les informations que nous avons pu trouver sur la toile ne sont pas définitives mais il semble que l’appareil devrait être muni d’un écran de 5,5 pouces, accompagné d’une résolution QHD de 2560 x 1440 pixels. Ce qui promet une très belle expérience de navigation sur l’appareil. Ensuite, niveau processeur, le Nokia 9 devrait embarquer un Snapdragon 835, accompagné d’une mémoire vive de 6 Go ou 8 Go selon le modèle choisi. Côté photo, le smartphone proposerait un double capteur principal de 13 mégapixels, mais la firme pourrait également proposer un appareil qui monte jusqu’à 21 mégapixels.

Le smartphone sera disponible en deux versions, une 64 Go avec 6 Go de mémoire vive et une autre de 128 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive. La sortie du smartphone n’est prévue que pour l’année prochaine, mais on sait que les prix pour ce smartphone haut de gamme devraient se situer entre 700 et 800 euros !

