Le Nokia 9 dévoile ses très belles lignes dans une vidéo

Le Nokia 9 n’en finit pas de se dévoiler. Voici de nouveaux rendus 3D et une vidéo.

Le prochain smartphone borderless de HMD est déjà apparu sur plusieurs visuels mais cette fois, on a le droit à des rendus de Onleaks et de CompareRaja. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce téléphone a vraiment tout d’un haut de gamme !

Le Nokia 9 emprunte ici sa face avant au Samsung Galaxy S8

Sur ces visuels, on constate que le smartphone de HMD dispose d’une dalle bordeless courbée sur les côtés ce qui nous fait immédiatement penser au Samsung Galaxy S8. Cet écran de 5.5 pouces propose de la Quad HD soit une définition de 1440 x 2560 pixels. À l’avant, le Nokia 9 n’a aucun bouton physique.

La face arrière accueille une double caméra positionnée à la verticale qui serait en fait celle du Nokia 8. Il s’agirait donc d’une combinaison capteur RGB + capteur monochrome. On espère qu’il y aura tout de même quelques améliorations. Un capteur d’empreintes digitales se trouve juste en dessous de ce module. Sur la partie inférieure, pas de prise Jack mais un port USB-C comme sur les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL. Ainsi, Nokia rejoindrait la firme de Mountain View ainsi qu’Apple et HTC.

Les dimensions de l’appareil sont ici de 140.9 x 72.9 x 7.5 mm mais si on ajoute l’appareil photo, assez protubérant, l’épaisseur passe à 8.9 mm. Visuellement, le Nokia 9 est séduisant, on espère qu’il sera armé techniquement pour rivaliser avec les autres smartphones de sa catégorie de prix.

Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces visuels 3D et de cette vidéo, on a hâte de lire vos réactions !