Nokia 9 : le design du smartphone se dévoile peu à peu

Suite à la sortie récente du Nokia 8, la firme ne perd pas son temps et prépare déjà la prochaine version de son smartphone. On vous en dit plus sur le Nokia 9 !

Le souhait de Nokia, de revenir en tant que concurrent sérieux su le marché de la téléphonie est en marche. La firme veut sortir un Nokia 8 qui séduit le public, un smartphone avec un design moderne, une puissance au rendez-vous et une excellente qualité pour ce qui est des photos. Mais Nokia ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Le producteur de smartphone souhaite sortir un Nokia 9 encore plus puissant, de quoi nous réjouir !

Nokia 9 : un smartphone séduisant et puissant ?

Selon un membre du site Baidu, le smartphone devrait être recouvert de verre. Ce qui semble devenir la nouvelle mode chez les fabricants, ainsi qu’un double capteur photo vertical et un double flash LED. Ce qui promet une qualité de photo impeccable ! Sinon niveau technique, on pourrait trouver un smartphone avec un écran tactile de 5.5 pouces QHD OLED, ce qui permet d’avoir une excellente qualité de navigation sur l’appareil. Niveau technique, on devrait trouver un processeur Snapdragon 835 accompagné d’une Adreno 540. Le processeur devrait être boosté au maximum avec une mémoire vive de 6 Go. Nokia prévoit donc un smartphone bien puissant. Pour ce qui est de la capacité de stockage, le Nokia 9 serait proposé en 64 Go ou 128 Go. On peut également s’attendre à une batterie de longue durée de 3800 mAh avec Quick Charge 4.0. En bonus, le smartphone proposerait un scanner d’iris ET un capteur d’empreinte (on ne sait jamais), ainsi qu’une certification IP68. Enfin, pour la meilleure expérience possible, l’appareil devrait tourner sous Android 7.1.2 Nougat !

Nokia pourrait bien se faire une belle place sur le marché des smartphones haut de gamme, on espère que le design saura nous satisfaire !

Que pensez-vous du prochain smartphone de Nokia ? Dites-le-nous en commentaire !