Nokia 9 : un benchmark révèle les 6 Go de RAM de l’appareil

La firme Nokia continue de faire parler d’elle, avec son prochain Nokia 9. Les rumeurs autour de celui-ci continuent de s’activer. Cette fois-ci, un nouveau benchmark Geekbench vient nous confirmer une hypothèse qui traînait dans nos esprits. Il s’agit de l’existence de 6 Go de RAM à l’intérieur de la prochaine bête de Nokia. Cela s’avère donc très prometteur pour la suite.

Lors du Mobile World Congress édition 2017 qui a eu lieu à Barcelone, Nokia avait dévoilé les Nokia 3,5 et 6. Des smartphones qui se situaient tous en entrée ou moyenne gamme. On peut donc dire qu’en terme de smartphones haut de gamme, c’est plutôt le néant du côté de la société finlandaise. Le prochain Nokia 9 dont les rumeurs ne cessent de croître au fil des jours pourraient bien être le premier mobile haut de gamme de Nokia. Et cela se confirme à la vue du nouveau benchmark Geekbench qui laisse entrevoir les 6 Go de RAM dont le flasgship pourrait être équipé.

Nokia 9 : un smartphone costaud pourvu de 6 Go de RAM

Les constructeurs multiplient leurs annonces concernant leurs prochaines sorties. Entre les fuites, et les rumeurs abondantes, la toile s’agite. Selon les dernières rumeurs, le Nokia 9, devrait faire son apparition officielle le 20 juin prochain. Cependant, cela n’empêche la propagation de fuites diverses au sujet de celui-ci. Grâce au Benchmark Geekbench, on peut ainsi constater que la rumeur sur les 6 Go de RAM de l’appareil semble être vraie. Le Nokia 9 semble donc s’afficher comme le premier vrai smartphone haut de gamme de la firme finlandaise. Nous ne savons pas encore si ça sera la capacité de base de l’appareil ou bien la capacité supérieure avec un stockage plus grand.

Que pensez-vous de ce Nokia 9 ? N’hésitez pas à nous le dire en commentaire.