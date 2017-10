Nokia 7 : un milieu de gamme séduisant mais un peu trop cher

Nokia vient d’annoncer le Nokia 7. HMD a profité d’un évènement organisé en Chine pour lever le voile sur ce smartphone milieu de gamme destiné au marché chinois.

Avec au moins un million de smartphones Android commercialisés depuis le début de 2017, Nokia semble avoir réussi son come-back dans l’univers de la téléphonie mobile. La firme compte désormais plusieurs références qui s’adressent à différentes catégories de consommateurs. Et puisqu’on parle de produits Nokia, sachez que HMD vient d’officialiser le Nokia 7. Il s’agit d’un smartphone milieu de gamme qui se positionne entre le Nokia 6 et le Nokia 9. Avec cette nouvelle référence, le finlandais semble réellement prêt à s’attaquer au marché chinois qui est, rappelons-le, dominé par les marques locales telles que Huawei, OnePlus ou encore Xiaomi. Le Nokia 7 est un smartphone de 5,2 pouces particulièrement soigné avec sa coque arrière en verre et son châssis en aluminium. S’y ajoute un verre de protection Gorilla Glass.

Caractéristiques techniques et prix du Nokia 7

En ce qui concerne les composants, ce nouveau téléphone portable tactile Nokia embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 630 épaulé par 4 ou 6 Go de RAM, selon la version. Une mémoire de stockage interne de 64 Go est au programme. Pour la photo, il dispose d’un capteur dorsal ZEISS de 16 mégapixels en ouverture f/1,8. Le Nokia 7 embarque en plus une caméra frontale de 5 mégapixels en ouverture f/2. Sa dalle LCD de 5,2 pouces est en définition Full HD (1920 x 1080p). Pour ce qui est de son prix, l’appareil sera proposé en Chine à 2499 yuans, soit environ 320 euros. Un tarif que bon nombre de personnes jugent trop élevé pour un marché habitué aux smartphones de moins de 300, voire 200 €. D’ailleurs, on ne sait pas si le Nokia 7 débarquera un jour chez nous, la version actuelle étant incompatible avec le réseau 4G français…

Que pensez-vous de ce nouveau smartphone Nokia ?