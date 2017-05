Nokia 3310 : la date de sortie du téléphone en France a été fixée au 6 juin

Le mobile World Congress, nous a donné la possibilité d’assister à la naissance de nouveaux appareils et de nouvelles technologies de la part des constructeurs. Après le retour nostalgique de l’emblématique Nokia 3310 version 2017. Il semblerait que sa date de sortie en France ait finalement été fixée. Le mobile ressuscité sortira le 6 juin 2017.

Pendant le Mobile World Congress de Barcelone, l’événement qui a le plus fait le buzz fut le grand retour de l’iconique Nokia 3310. Cette fois-ci bénéficiant d’une mise à jour ; de nouvelles couleurs, un design amélioré et une interface utilisateur renouvelée. La firme finlandaise a joué sur la nostalgie pour attirer l’attention des visiteurs du salon et cette stratégie s’est en partie révélée payante. En effet, cela se confirme par le nombre impressionnant de précommandes qui ont été enregistrées, en particulier chez les Britanniques.

Le Nokia 3310 : le grand retour est prévue pour le 6 juin 2017

Pour rappel, on vous redonne les caractéristiques de ce smartphone revenu à la vie. Écran couleur de 2.4 pouces, Snake, APN de 2 millions de pixels, radio, lecteur MP3, autonomie en communication de 22h. Voilà de quoi ravir les plus nostalgiques. Ce téléphone a disposé d’un fort niveau de précommandes dans certains pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni.

D’après plusieurs revendeurs, l’emblématique Nokia 3310 débarquera en France dès le 6 juin 2017 en France. Mais le seul hic, reste au niveau des prix. Les prix risquent de différer en fonction des pays. Prenons par exemple le cas de l’Allemagne qui commercialisera le produit à 58 €. Tandis que dans d’autres pays, le même téléphone sera vendu plutôt à 53 € ou même 93 € pour la Suède. En France, le téléphone sera vendu au prix de 69,90 € TTC. Soit 20 € plus cher que le prix estimé qui était de 49 € au départ. La seule question en suspens est de savoir s’il plaira réellement aux consommateurs. Ou bien s’il ne s’agit que de la curiosité/nostalgie pour un mobile qui a marqué toutes les générations.

Êtes-vous prêts à débourser 69.90 € pour acquérir cette version rajeunie du Nokia 3310 ? Dites-le nous en commentaire.