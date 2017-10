Nokia 3310 après la version 3G, la 4G

D’après Playfuldroid, HMD aurait l’intention de lancer une version 4G du Nokia 3310. Mais on se demande à quoi pourrait servir une telle technologie sur un téléphone qui n’a rien de vraiment fonctionnel.

HMD a marqué les esprits en annonçant le Nokia 3310 de notre époque. Effectivement, ce mobile légendaire a fait son grand retour en 2017 sans doute dans l’objectif de ravir les plus nostalgiques. Malheureusement, les ventes ont été décevantes. Beaucoup ont critiqué le manque de fonctionnalités. À cela s’ajoute une connectivité 2G seulement qui a d’ailleurs du mal à fonctionner. Sans doute dans le but d’améliorer l’image du produit, HMD, l’entreprise finlandaise qui assure actuellement le développement et la commercialisation des smartphones Nokia, prévoit de lancer une version 4G, et ce, après la 3G.

Un Nokia 3310 doté d’une puce 4G en préparation

Par rapport au 3G, la 4G assure une vitesse de connexion plus élevée. En effet, si le premier protocole peine à offrir un débit de 1,9 Mbit/s dans les conditions idéales, celui du dernier peut atteindre 150 Mbit/s. Aussi, après la version 3G du Nokia 3310 qui sera mise à disposition dès le mois de novembre prochain, une variante 4G devrait débarquer. La question se pose toutefois en ce qui concerne l’utilité d’une telle technologie sur ce téléphone revenu du passé. En effet, le Nokia 3310 est un modèle qui n’est pas des plus pratiques en raison de son écran de 2,4 pouces seulement pour la résolution médiocre de 240 x 320 pixels. Difficile alors de surfer sur ce téléphone de HMD. Plus étonnant encore, la firme compte proposer cette version 4G en Inde, un marché qui est plutôt dominé par les smartphones.

