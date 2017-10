Nokia 3310 2017 : la compatibilité 3G bientôt d’actualité

La nouvelle génération de Nokia 3310 a débarqué avec une prise en charge du réseau EDGE mais Nokia compte proposer une version compatible avec la 3G.

Le Nokia 3310 a fait sensation au MWC 2017. Il faut dire que le premier modèle avait séduit bon nombre de mobinautes grâce à son endurance et sa solidité. Seule la 2G est disponible sur la version 2017 mais HMD Global – qui gère la marque Nokia dans le secteur des mobiles – compte rectifier le tir en lançant une version 3G.

Nokia 3310 : une version 3G plus chère ?

Près de 70 euros… Le prix du Nokia 3310 a été un frein pour certains nostalgeeks compte tenu des caractéristiques techniques du téléphone : écran de 2.4 pouces (320 x 240 pixels et 167 ppp), 16 Mo de stockage, APN de 2 millions de pixels… Heureusement que l’autonomie est à la hauteur avec 22h en communication et 600h en veille tout comme la solidité de l’appareil. Le cantonnement à la 2G a aussi repoussé certains consommateurs à l’heure où la 3G et la 4G sont très répandues en France.

HMD Global a donc décidé de sortir une version 3G du Nokia 3310 2017. Ainsi, les utilisateurs pourront enfin profiter des réseaux sociaux. Ce n’est pas la seule nouveauté puisque cette version nommée tout simplement « Nokia 3310 3G » proposera une nouvelle interface qui sera personnalisable. De plus, elle sera dotée du Bluetooth 2.1 au lieu du Bluetooth 3.0 (on ne comprend pas trop). Il y aura également plus de mémoire avec 64 Mo contre 16 Mo pour la version actuelle. Enfin dernier changement, le clavier physique passe du blanc à l’argent.

Comptez 69 euros pour le Nokia 3310 3G qui sera commercialisé à partir de la moitié du mois d’octobre. En attendant, vous pouvez découvrir l’édition luxe « Trump-Putin » du Nokia 3310 2017.

