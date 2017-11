NichePhone-S : le smartphone basique qui ressemble à une calculatrice

Les constructeurs sont toujours à la recherche de l’innovation mais certains comme FutureModel ont plutôt décidé de lancer des téléphones proposant le strict minimum. Voici le NichePhone-S, un smartphone qui a le look d’une calculatrice.

Vous n’avez pas besoin d’avoir un ordinateur sur vous lors de vos déplacements ? Vous trouvez les fonctionnalités de votre smartphone superflues ? Optez pour le NichePhone-S, un téléphone qui va droit au but.

NichePhone-S : la taille d’une carte de crédit pour des caractéristiques très limitées

Ce smartphone de FutureModel embarque un processeur MediaTek MT6572A et une batterie de 550 mAh (rechargeable via microUSB). Côté autonomie, le NichePhone-S tiendrait 3h en communication et 72h en veille. C’est peu mais ce produit serait plutôt un téléphone de secours. Android 4.2 est à bord mais vous ne pourrez pas aller bien loin puisque l’écran n’est pas tactile. Vous aurez la possibilité d’appeler, envoyer des messages et écouter de la musique. Sachez qu’un partage de connexion 3G est possible mais vous ne pourrez pas naviguer sur Internet. Enfin, la technologie Bluetooth est également disponible pour que vous puissiez connecter des casques ou des écouteurs sans fil.

L’ensemble affiche sur la balance un poids de 38 g et 6.5 mm d’épaisseur. Il se rangera facilement dans n’importe quelle poche ! Attention, le prix n’est pas vraiment léger puisque le NichePhone-S sera disponible le 10 novembre au Japon à 95 dollars.

Que pensez-vous de ce feature phone ? N’hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires !