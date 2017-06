Netflix : le service restreint le nombre de téléchargements sur mobile en mode hors connexion

Suite aux multiples demandes des clients, Netflix a finalement ajouté la possibilité aux utilisateurs mobiles de télécharger localement et de regarder certains contenus en mode hors ligne. Cette fonctionnalité a commencé à se déployer vers la fin de l’année dernière. Malheureusement, celle-ci comporte quelques légers inconvénients. La plus récente concerne la restriction du nombre de téléchargements sur mobile que certains utilisateurs ont déjà rencontré.

Au départ, cette fonctionnalité de téléchargement local de contenus pour pouvoir les visionner en mode hors connexion a été bien accueillie par les utilisateurs de Netflix sur iOS, Android et Windows. Cependant, il s’avère qu’elle soit accompagnée de quelques désagréments. D’une part, il y avait d’abord le fait que le téléchargement de vidéos en haute qualité ne s’effectuaient pas toujours, et ce même lorsque sélectionnait la qualité souhaitée. Et maintenant, de nombreux utilisateurs ont rencontré un problème de limitation du nombre de téléchargements de contenus sur mobile.

Netflix : limitation du nombre de téléchargements de contenus sur mobile

Effectivement, il semblerait que le nombre de téléchargements d’un contenu soit limité par l’application Netflix. À cause de cette limite, certains utilisateurs se retrouvent maintenant dans l’incapacité de pouvoir télécharger une vidéo localement sur leur mobile. Ceux-ci devront attendre des mois avant de pouvoir y arriver à nouveau.

Tel qu’indiqué par Android Police, cette notification n’apparaît que lorsqu’un utilisateur est sur le point d’accéder au cap de téléchargement. L’application affiche ainsi un message indiquant le nombre de téléchargements restants jusqu’à une date donnée. Une fois cette limite atteinte, une erreur 10016-22006 apparaît et l’application préviendra alors l’utilisateur de la date à laquelle il pourra télécharger la vidéo concernée à nouveau.

En plus de cela, chaque contenu téléchargé dispose d’une date d’expiration. Après quoi, le contenu en question doit être actualisé sinon il s’efface du stockage local. Sauf l’actualisation d’un contenu est considérée comme un autre téléchargement à part entière. Ce qui a pour effet de très vite accumuler le nombre de téléchargements jusqu’à leur limite.

Donc, si vous utilisez l’option de visualisation hors ligne, assurez-vous de ne télécharger des titres que lorsque vous en avez vraiment besoin, afin de pas atteindre accidentellement la limite

Que pensez-vous de cette limitation ? Dites-le nous en commentaire.