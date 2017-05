Ne vous inquiétez pas, la batterie du Samsung Galaxy S8 est solide !

La sortie du Samsung Galaxy S8 fut l’occasion pour le fabricant coréen de se refaire une image après l’épisode chaotique des Note 7. Cette fois, il n’y a absolument rien à craindre de la batterie de l’appareil.

Le géant sud-coréen avait reconnu que les problèmes de batterie étaient à l’origine de l’explosion des Note 7, et avait promis d’y pallier avec les nouveaux appareils, notamment le Samsung Galaxy S8. Si ce flagship n’avait pas été présenté à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, c’est d’ailleurs parce que la marque avait adopté une nouvelle politique visant à garantir la solidité de ses terminaux. Le Samsung Galaxy S8, comme d’autres nouveaux appareils d’ailleurs, n’a donc été déployé que si la batterie de tests complète est concluante. Et c’est manifestement le cas. Cependant, cette refondation de la politique interne n’a pas rassuré les plus sceptiques. Un YouTubeur a par exemple décidé de pousser l’appareil dans des retranchements extrêmes, et il a pu constater par lui-même que la batterie de tests complète promise par Samsung était fiable.

Les testeurs de l’extrême n’ont pas épargné le Samsung Galaxy S8

C’est le Samsung Galaxy S8+ qui fut le premier à travers le parcours du combattant. EverythingApplePro a vérifié si l’appareil pouvait résister à une chute particulièrement brutale, et ce fut le cas. Le flagship a dû ensuite montrer qu’il était résistant aux pointes dures, aux cutters ainsi qu’aux flammes : c’est Jerry qui s’en est chargé, lui qui aura constaté que l’appareil n’avait montré aucun signe de fragilité. What’s Inside est ensuite allé pousser le bouchon encore plus loin. Dans la vidéo, on voit Jerry s’acharner à découper le corps de l’appareil et sa batterie. Ce qui est rassurant, c’est que même si elle n’avait pas résisté à ce retranchement ultime, la batterie enfle petit à petit, mais ne produit ni étincelle ni flamme. De plus, aucune réaction chimique n’a été constatée.

