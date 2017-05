Vous n’aurez plus de problèmes de chant avec Vanido !

Tout le monde ne naît pas avec un talent de chanteur, c’est pour cette raison qu’une application telle que Vanido a été mise au point. Une application qui saura séduire les amateurs. Dans le but de vous apprendre à chanter juste et à tenir la note. Vous en saurez plus dans les lignes qui suivent.

Il s’agit d’une application en provenance d’Inde qui tient exactement le même rôle qu’un professeur de chant. L’application iOS saura vous proposer des exercices qui amélioreront votre technique de chant.

Vanido : apprendre à chanter deviendra facile

Pour commencer, Vanido détermine d’abord le type de voix de l’utilisateur. Allant de soprano, mezzo-soprano, alto, ténor ou encore basse. L’application proposera ensuite des exercices vocaux quotidiens qui seront adaptés à chaque type de voix. Les exercices seront donc différents en fonction des voix. Les exercices vocaux permettront d’améliorer des axes précis. La portée de la voix, le timbre vocal, la justesse, l’oreille musicale ou encore la respiration. Par ailleurs, Vanido propose une autre fonctionnalité supplémentaire. Il s’agit de la visualisation en temps réel d’une note chantée. Ce qui permettra aux utilisateurs d’éviter les fausses notes.

L’application est disponible gratuitement en téléchargement sur l’App Store. Elle devrait faire son apparition sur le Google Play Store à la fin de l’année, dès lors qu’elle aura été suffisamment optimisée pour iOS. Cependant, l’application n’a pas encore été traduite en français malheureusement. Mais vous pouvez dores et déjà la tester dès maintenant.

Avez-vous déjà testé Vanido ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.