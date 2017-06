Mozilla Firefox Focus : le navigateur qui a décidé de tout miser sur la confidentialité est disponible sur Android

Mozilla Firefox Focus est enfin disponible sur Android. Vous avez désormais un navigateur très sécuritaire, qui fera disparaitre toutes les traces laissées derrière vous. Votre vie privée sera protégée grâce à lui.

Sorti il y a un an sur iOS, Mozilla Firefox Focus est enfin disponible sur Android. Le navigateur fait peau neuve et embarque une interface simple et très claire. Il est donc parfait pour les personnes qui débutent sur le web, mais pas seulement. En effet, il est également idéal pour ceux qui souhaitent surfer sur le net en toute discrétion. Mozilla Firefox Focus, a d’ailleurs laissé de côté la performance afin de se concentrer plus particulièrement, sur la protection de la vie privée des internautes.

Mozilla Firefox Focus : le navigateur idéal pour ne pas laisser de traces

Ce navigateur fonctionne sur tous les appareils qui détiennent au minimum Android 5.0. Dans son apparence, il n’est pas diffèrent de ses concurrents. Il est d’ailleurs doté d’aucune nouveauté, que ça soit au niveau de son esthétique et de son utilisation. Une chose est même regrettable, on ne pourra pas jouir du fait d’ouvrir plusieurs onglets en même temps. Une chose rarissime surtout dans les navigateurs actuels. Cependant, la force de Mozilla Firefox Focus réside dans sa capacité à conserver la confidentialité de l’utilisateur. Avec lui, vous êtes sûr de ne pas vous faire traquer grâce aux nombreux outils qu’il possède. Par ailleurs, vous pourrez également d’un clic effacer l’intégralité de votre historique (cookies, mot de passe etc.). Vous avez également, un outil bloquant les pubs malveillantes. En clair, Mozilla Firefox Focus est conçu pour une utilisation simple, efficace et surtout privée.

Avez-vous testé Mozilla Firefox Focus ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.