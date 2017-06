Motorola présente le Moto Z2 Play et de nouveaux Moto Mods

Motorola n’a pas attendu un an après le Z Play pour dévoiler son successeur : le Moto Z2 Play. Il s’agit également d’un smartphone modulaire qui débarque avec de nouveaux Moto Mods.

Le Moto Z Play avait déjà retenu notre attention avec sa fiche technique intéressante et son autonomie impressionnante qui pouvait atteindre les 50h. Le Z2 Play peut-il faire mieux ?

Moto Z2 Play : plus fin, plus performant mais avec une autonomie en baisse

Le Moto Z2 Play a une épaisseur de seulement 5.99 mm soit un millimètre de moins que le Z Play. Il est également plus léger en affichant sur la balance 20 g de moins que son prédécesseur (145 g contre 165 g). Même écran pour le Z2 Play. La dalle Super AMOLED de 5.5 pouces affiche de la Full HD (1080 x 1920 pixels).

On passe d’un Snapdragon 625 à un Snapdragon 626 cadencé à 2.2 GHz. Le SoC est épaulé par 4 Go de RAM contre 3 Go sur le Z Play. Quant à la mémoire interne, elle double puisqu’on se retrouve avec 64 Go au lieu de 32 Go. Attention, il existe aussi une version avec 3 Go de mémoire vive et une ROM de 32 Go. Dans tous les cas, l’espace de stockage interne peut être étendue jusqu’à 2 To avec une carte microSD. Le Moto Z2 Play tourne sous Android Nougat 7.1.1, ce qui vous permettra de profiter de la technologie IA Google Assistant. On n’oubliera pas le système de reconnaissance vocale amélioré : Moto Voice. Vous pourrez grâce à lui lancer, par exemple, des applications juste avec votre voix.

On se retrouve face à une caméra frontale de 5 millions de pixels comme sur le Moto Z Play mais l’APN dorsal de 12 Mpx (16 Mpx avant) est doté d’un système d’autofocus laser (portée de 5 mètres).

Seul point noir de cette fiche technique, la batterie qui a une capacité de 3000 mAh soit 500 mAh de moins que celle du Z Play. L’autonomie en communication passe à 30h contre 50h auparavant. Cela reste tout de même satisfaisant. Aux États-Unis, il sera commercialisé à 499 dollars.

Passons maintenant aux Moto Mods. Le Moto GamePad (79.99 dollars) vous permettra de transformer ce smartphone en une sorte de Nintendo Switch. L’enceinte JBL SoundBoost 2 (79.99 dollars) résiste aux éclaboussures et offre 10h d’autonomie. Avec la batterie externe Moto TurboPower Pack (79.99 dollars), vous aurez une journée supplémentaire d’autonomie. Vous pourrez recharger votre smartphone à 50% de sa capacité en 20 minutes. Motorola a aussi présenté les coques Moto Style Shells (39.99 dollars) qui proposent un rechargement sans fil (plus de 10 W).

Motorola a indiqué que le Moto Z2 Play et les nouveaux Moto Mods débarqueront dans plusieurs pays d’Europe cette année.

Donnez votre avis sur ce smartphone et ces Mods dans les commentaires !