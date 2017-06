Motorola Moto X4 : ses caractéristiques, son prix et sa date de sortie auraient fuité !

Le Moto X4 est l’un des futurs smartphones de la marque orienté vers le milieu de gamme et plusieurs informations sur lui auraient fuité.

Motorola compte toucher toutes les catégories de consommateurs peu importe leur budget. Peu de temps après l’officialisation du Moto Z2 Play, c’est le Moto X4 qui est au centre de toutes les attentions. Andri Yatim (@HeyAndri) a affiché sur Twitter quelques caractéristiques du Moto X4 mais aussi sa date de sortie et son prix. GSMArena a relayé ces infos.

Moto X4 : une fiche technique séduisante pour un prix très correct

Le Moto X4 adopte un design en métal et en verre. Yatim met en avant une certification IP68, ce qui signifie que ce smartphone serait en mesure de résister à la poussière et à l’eau. Il serait équipé d’un écran de 5.2 pouces proposant de la Full HD et embarquerait un processeur Snapdragon 660 accompagné par 4 Go de RAM. Ce téléphone disposerait d’une mémoire interne de 32 ou de 64 Go. Il y aurait un double capteur photo dorsal de 13 millions de pixels avec des ouvertures f/1.7 et f/2.2. On ne connaît pas la résolution de la caméra frontale pour le moment mais elle devrait être couplée à un flash LED. Enfin, le Moto X4 posséderait une batterie de 3800 mAh.

Andri Yatim a parlé d’un prix de 20999 roupies. Après une conversion brute, on arrive à environ 290 euros. C’est donc un bon rapport qualité/prix si le Moto X4 a vraiment ces caractéristiques. Il devrait débarquer le 30 juin en Inde et sans doute chez nous peu de temps après.

If you're looking for a complete all rounder, the #motoX4, out supposedly June 30th, is your best bet. IP68, Dual Camera, Glass build. #moto — Andri Yatim (@HeyAndri) June 9, 2017

iPhone 7 DUAL CAMERA envy? #motoG5S+, #motoX4 and #motoZ2Force all coming summer 2017. Rs 17999, Rs 20999 and Rs38999 respectively. #Moto — Andri Yatim (@HeyAndri) June 8, 2017

En attendant une officialisation en bonne et due forme, on vous laisse avec notre prise en main des gammes C, E4, G5 et Z de Motorola.

Seriez-vous prêt à acheter le Moto X4 ? Pourquoi ? Réagissez dans les commentaires !