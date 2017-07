Motorola Moto G5s Plus : un Snapdragon 625 et un double capteur photo pour le prochain milieu de gamme

En plus des Moto G5 et G5 Plus, le constructeur américain va lancer cette année le Motorola Moto G5s et le Motorola Moto G5s Plus. Le célèbre Evan Blass (@evleaks sur Twitter) a donné des tonnes d’informations sur le second dans un article publié sur Venturebeat.

Les Moto G5s et G5s Plus vont remplacer les G5 et G5 Plus que l’on a pu tester il y a deux mois. Ces deux smartphones seraient tournés vers le milieu de gamme. Si le processeur ne change par rapport au G5 Plus, le Motorola Moto G5s Plus débarquerait avec une partie photo plus performante et un écran plus grand.

Motorola Moto G5s Plus : une phablette équipée d’un double capteur photo

Le Motorola Moto G5s Plus serait une phablette puisque doté d’un écran de 5.5 pouces contre 5.2 pouces pour le Moto G5 Plus. La dalle serait en mesure de proposer de la Full HD. Elle prendrait place dans un châssis en aluminium anodisé d’après d’autres fuites. Dans l’article d’Evan Blass, un visuel du Moto G5s Plus montre que celui-ci conserverait les lignes de son prédécesseur.

Concernant la configuration technique de l’appareil, on trouverait le même SoC que le Moto G5 Plus, à savoir le Qualcomm Snapdragon 625. Il serait accompagné par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage sans doute extensible via une carte microSD. Le Motorola Moto G5s Plus tournerait sous Android 7.1.1 Nougat.

La grande nouveauté serait la présence d’un double capteur photo à l’arrière de ce téléphone. Le serial-leaker parle d’un capteur RGB de 13 millions de pixels et d’un capteur monochrome qui compterait également 13 millions de pixels. La caméra frontale aurait, quant à elle, une résolution de 8 Mpx contre 5 Mpx pour celle du G5 Plus.

Pour le moment, nous ne connaissons ni la date de sortie, ni le prix du Motorola Moto G5s Plus. Même chose concernant le Moto G5s.

