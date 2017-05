Les Moto E4 et Moto E4 Plus pourraient être annoncés le 17 juillet prochain

De nombreux consommateurs et aficionados de smartphones se demandent quand est-ce que les prochains flagships de Motorola, qui changeront la donne, vont sortir ? Eh bien, selon les dernières rumeurs, le Moto E4 de Motorola et plus probablement, le Moto E4 Plus doivent être officiellement annoncés dans un mois et demi, c’est-à-dire le 17 juillet 2017 plus précisément.

Des informations sur le prix du Moto E4 ont également été révélées. Le plus petit téléphone coûtera 249,99 dollars canadien, soit environ 185 $. Auparavant, nous avions également entendu dire que le Moto E4 serait vendu au prix de 150 € en Europe. En plus de cela, d’après les mêmes informations, il semblerait également que le Moto E4 Plus serait commercialisé à partir de 190 € en Europe.

Les nouveaux Moto E4 et E4 Plus débarqueraient le 17 juillet

Les informations sur les flagships d’entrée de gamme de Lenovo ont déjà fuité depuis un certain temps. Notamment leurs spécifications et les rendus qui ont fuité en abondance. Nous en connaissons déjà un rayon sur le Moto E4 et son grand frère, le Moto E4 Plus. Les deux téléphones devraient porter un processeur MediaTek MT6737, couplé avec 2 Go ou 3 Go de RAM, 16 Go de stockage, une capacité extensible via une carte microSD. Le Moto E4 est probablement livré avec un écran 5 pouces 720p, une caméra de 8 mégapixels et une batterie de 2 800 mAh. Tandis que le modèle plus grand devrait afficher un écran de 5.5 pouces 720p, une caméra de 13 de mégapixels et une énorme batterie de 5.000 mAh.

