Quelle montre connectée or pas cher acheter ?

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée or dont le prix est suffisamment intéressant pour vous permettre d’économiser ? Voici alors une sélection de produits dont les caractéristiques ainsi que le tarif peuvent être à la hauteur de vos attentes.

Huawei TalkBand B2 Or

Dotée d’un design innovant, la Huawei TalkBand B2 Or est un objet connecté qui fera le bonheur des passionnés de montres connectées adoptant une couleur or. Elle est bourrée de capteurs permettant de contrôler les activités physiques. Il est notamment question d’un podomètre pour compter le nombre de pas. Cette smartwatch Huawei met aussi à disposition une fonction d’analyse de la qualité du sommeil. Compatible Android et iOS, la Huawei TalkBand B2 Or est munie d’un module Bluetooth pour sa synchronisation avec un smartphone. Elle offre 6 jours d’autonomie avec sa batterie de 95 mAh. Un écran tactile de 0,7 pouce avec une résolution de 88 x 128 px.

Runtastic Moment Classic Or

À la recherche d’une smartwatch pas cher pour profiter optimalement de l’expérience Android, iOS ou Windows ? Optez alors pour la Runtastic Moment Classic Or. Cette référence vous donne la possibilité de vous servir pleinement des fonctionnalités de votre smartphone pour être connecté en tout temps. La Runtastic Moment Classic Or est équipée d’une puce Bluetooth 4.1 pour permettre la synchronisation avec un appareil compatible. Pour l’affichage, il met à disposition un écran de 1,6 pouce sur lequel vous apercevrez les notifications d’appels, de SMS, etc. Il est à noter que cet objet connecté est en mesure de compter le nombre de pas et d’évaluer la qualité du sommeil.

MyKronoz ZeCircle Or

La MyKronoz ZeCircle Or est une montre connectée Bluetooth 4.0 qui offre des fonctionnalités destinées à faciliter le quotidien. Compatible Android et iOS, elle peut aussi être utilisée avec un smartphone animé par Windows Phone. Autant dire qu’il s’agit d’une référence qui conviendra à toutes les catégories d’utilisateurs. La MyKronoz ZeCircle Or vous séduira en outre par sa finition marquée par une grande finesse. Étanche, cette smartwatch or est proposée à un tarif raisonnable. Son écran OLED est tactile et offre une résolution de 32 x 64 px. En ce qui concerne les notifications, la MyKronoz ZeCircle Or tient au courant des appels manqués, des SMS et MMS ainsi que des activités sur les réseaux sociaux.

Jawbone UP2 Rope Or

Pratique, la Jawbone UP2 Rope Or est un objet connecté qui a tout pour plaire. Pouvant être appariée avec un smartphone Android et iOS, elle offre tout un tas de fonctionnalités plus pratiques les unes que les autres. Cette référence possède une autonomie de 10 jours grâce à sa batterie de 38 mAh et sa gestion optimale de l’énergie. En ce qui concerne les capteurs, la Jawbone UP2 Rope Or est équipée d’un podomètre ainsi que d’une fonction d’analyse de la qualité du sommeil. Pour un meilleur confort graphique, son écran adopte la technologie LCD. La Jawbone UP2 Rope Or est une smartwatch tactile pas cher qui vous assure une navigation fluide dans ses menus.

FitBit Charge 2 S Lavande et Or Rose

Besoin d’une montre connectée élégante et fiable pour rester connecté ? La FitBit Charge 2 S Lavande et Or Rose est faite pour vous. Ce produit vous sera tout simplement d’une grande utilité avec son autonomie de 5 jours et sa compatibilité Bluetooth. En effet, grâce à ce protocole, vous pourrez l’apparier facilement avec un smartphone Android, iOS ou Windows. La FitBit Charge 2 S Lavande et Or Rose est pleine de capteurs aussi utiles les uns que les autres pour le suivi des activités physiques (podomètre, cardiofréquencemètre, analyseur de qualité du sommeil, etc).

Avez-vous trouvé dans ce comparatif la montre connectée or pas cher qu’il vous faut ?