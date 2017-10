Microsoft Surface Pro LTE : toutes les caractéristiques fuitent !

Des caractéristiques techniques qui seraient celles de la Microsoft Surface Pro LTE ont fuité sur le site d’un revendeur britannique. Les rumeurs concernant le fait qu’une nouvelle tablette Surface serait présentée ce mois-ci semblent donc se confirmer.

La conférence « Future Decoded » de Microsoft aura lieu à la fin du mois d’octobre. Ce sera l’occasion pour les fans de découvrir les nouveaux produits de la marque. Aux côtés des nombreuses références qui y seront présentées se trouverait une nouvelle tablette Surface. L’appareil en question serait doté d’un support pour carte SIM capable de gérer la connectivité 4G. Et justement, puisque l’on parle de cette tablette Microsoft Surface Pro LTE, sachez que ses caractéristiques ont été aperçues sur le site de Misco, un distributeur britannique. Les choses semblent alors se préciser, d’autant plus que la conférence de la firme de Redmond se tiendra à Londres le 31 octobre prochain.

Deux versions pour la Microsoft Surface Pro LTE ?

Les informations partagées par la boutique en ligne en question concernent deux tablettes. La Microsoft Surface Pro 4G devrait donc être disponible en deux versions. L’une dispose d’une mémoire vive de 4 Go et d’une mémoire de stockage interne de 128 Go, alors que l’autre en possède respectivement de 8 Go et de 256 Go. En tout cas, un écran de 12 pouces et un processeur Core i5 de 7e génération sont au programme. La partie logicielle est assurée par Windows 10 Pro. En ce qui concerne leurs prix, la variante la plus accessible est commercialisée à 1285 € alors que l’autre affiche un tarif de 1590 €. D’ailleurs, Misco indique une disponibilité pour le mois de décembre 2017, les précommandes ayant déjà débuté.

