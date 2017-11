Microsoft : la firme prépareraît une tablette pliable pour contrer le Galaxy X ?

C’est Windows Central qui nous livre cette information, cela le média, Microsoft pourrait présenter une tablette pliable d’ici la fin de l’année !

Après les écrans incurvés, la nouvelle mode est au pliable. Les firmes déposent successivement des brevets pour cette nouvelle technologie, mais les appareils pliables sur le marché son pour l’instant inexistant. Même si ZTE a récemment présenté son Axon M, le smartphone reste décevant, avec une charnière beaucoup trop visible et pas vraiment d’écran pliable, mais plus deux écrans cote à cote.

Andromeda : un projet de tablette pliable

Le nouvel appareil de la firme serai plus un carnet de note électronique pliable, pratique, il est pour l’instant connu sous le nom de code Andromeda dans les locaux de la firme. Microsoft se met donc à la page et propose à son tour un appareil ‘pliable’, alors que la firme avait débuté avec ses accessoires et logiciels, désormais elle propose également une gamme de PC, des jeux vidéos et après les smartphones, elle pourrait s’attaquer aux tablettes.

Andromeda sera donc une petite tablette, tel un carnet de poche, elle se veut pratique et facilement transportable ! D’après Windows Central, la tablette serai également munie d’un système d’exploitation Windows 10 et embarquera Windows Core, ainsi que CShell. Toutes ces informations restent toutefois des rumeurs, il faut donc s’attendre à des modifications. Microsoft, de son côté, n’a pas communiqué sur le sujet. L’avenir de la firme serait donc dans les tablettes hybrides, après avoir dévoilé son Surface Book 2 le mois dernier, l’annonce d’une tablette pliable confirmerai cette tendance.

Que pensez-vous de cette rumeur ? Dites-nous tout en commentaire !