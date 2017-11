Microsoft a la solution pour conserver la prise Jack sur les smartphones

Récemment, les constructeurs de smartphones commencent à faire l’impasse sur la prise jack, par manque de place mais Microsoft aurait la solution pour la conserver !

Depuis la suppression de la prise jack sur les iPhone de la firme de Cupertino, de plus en plus de constructeurs le font également. Le prétexte principal étant le manque de place pour ajouter de nouveaux composants, qui seraient plus importants que la petite prise jack, qui finalement n’était pas si indispensable. Microsoft s’est penché sur la question et aurait trouvé une solution pour régler ce problème, pour le bonheur des audiophiles.

Microsoft dépose un brevet sur une super mini jack

La firme propose donc de réduire de moitié la taille de la prise au travers de trois solutions, la première étant de rendre la membrane principale souple ou bien en limitant les points de contact électrique ou encore d’utiliser un matériau plissé qui est plus rigide mais prendrai moins de place. Dans tous les cas, c’est une bonne solution pour permettre aux utilisateurs de conserver leurs casques jack ou écouteurs. On se souvient des critiques qu’avait subit l’iPhone 7 lors de sa sortie, le public n’est pas forcément content de ce choix, mais il est vrai que ça ne les empêche pas non plus d’acheter.

La plupart des appareils sont tout de même toujours équipés de prise jack, tels que le Galaxy S8 et le prochain OnePlus 5T. En attendant, si Microsoft continu sur sa lancée, les autres constructeurs n’auront plus d’excuses !

