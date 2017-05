Metapho : l’application qui vous permettra d’avoir le contrôle sur les photos prises avec un iPhone ou un iPad

Metapho se présente comme une application permettant de protéger les données personnelles des possesseurs d’iPhone. Le principe consiste en quelque sorte à crypter les informations embraquées avec les photos prises avec le mobile, comme le positionnement géographique.

Il est évident que la performance de Metapho sera soumise à l’épreuve du temps, notamment dans les semaines ou mois qui viennent. Déjà disponible sur l’App Store, l’application offre entre autres à l’utilisateur la possibilité d’effacer les fameuses métadonnées, de modifier sa position géographique ou la date de prise de vue. Pour que les partages de photos soient sécurisés, une fonction premium permet en outre de supprimer les données antérieures. Toute la question est de savoir si tout cet arsenal de fonctionnalités sera suffisant.

Metapho permet d’avoir le contrôle sur les métadonnées des photos

C’est sans doute le principal fait d’armes de l’application. Les développeurs de Metapho comprenaient parfaitement la fragilité de ces données incluses, par défaut ou par habitude de l’utilisateur, dans les photos prises avec l’iPhone. Metapho intègre différentes filtres, permettant de sélectionner des images type HDR, Live Photo, Panorama, Capture d’écran… Qui plus est, il est possible d’accéder à l’extension de l’application directement depuis le menu de partage iOS. Cela permet à l’utilisateur de consulter les métadonnées via l’app Photos, de connaître la position géographique des images et s’il le faut, de modifier ou supprimer les métadonnées douteuses ou compromises. À peine Metapho est disponible sur l’App Store que les commentateurs font remarquer qu’il ne s’agit pas de la première application à proposer ce type de fonctionnalités. En effet, une application similaire, EXIF Viewer, est aussi disponible sur la boutique en ligne d’applications de la firme de Cupertino.

Que pensez-vous de cette application ? N’hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.