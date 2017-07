Meizu Pro 7 : un deuxième écran LCD couleur plutôt qu’une dalle E-Ink à l’arrière

Les images publiées sur Weibo il y a quelques semaines présentaient un Meizu Pro 7 doté d’un deuxième écran E Ink. Sur de nouvelles images figurant sur le même réseau social chinois, on voit plutôt une dalle couleur.

La prochaine mouture du constructeur chinois pourrait débarquer avec une seconde dalle couleur sous son double capteur dorsal. Meizu pourrait donc faire comme Yota avec ses Yotaphone ou encore LG avec sa gamme V.

Meizu Pro 7 : un deuxième écran pour se distinguer de la masse

L’objectif de Meizu serait de sortir de l’ordinaire en proposant un smartphone doté d’un second écran LCD à l’arrière. Ce système pourra nous permettre de visualiser les clichés pris par le double capteur dorsal par exemple. On voit même un utilisateur jouer à Pac-Man sur l’une des photos. Il est évident que l’utilisation d’un deuxième écran LCD entraînera une baisse de l’autonomie plus importante par rapport à un écran E-Ink. On espère que les Pro 7 et Pro 7 Plus auront une solide batterie.

Le Meizu Pro 7 serait doté d’un écran de 5.2 pouces Full HD. Quant au Meizu Pro 7 Plus, on parle d’une dalle de 5.5 pouces. Le MediaTek Helio X30 serait de la partie. La partie photo serait composé d’un double capteur de 12 millions de pixels (IMX386 et IMX286 de Sony) et d’une caméra frontale de 16 millions de pixels. Nous n’avons aucune information sur la RAM ni sur la mémoire interne. Selon les versions, le prix du Meizu Pro 7 serait compris entre 360 et 425 euros. Concernant le Meizu Pro 7 Plus, il faudra débourser entre 425 et 490 euros.

La présentation officielle des Meizu Pro 7 et Pro 7 Plus aura lieu à la fin du mois de juillet 2017.

Vous êtes pour la présence d’un second écran LCD sur le Meizu Pro 7 ? Dites-le nous dans les commentaires !