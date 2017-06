Meizu Pro 7 : un deuxième écran E Ink et un double objectif photo ?

Les images publiées sur Weibo mettent en lumière la présence d’un écran E Ink et d’un double capteur photo à l’arrière d’un smartphone Meizu. Serait-ce le Meizu Pro 7 ?

Le Meizu Pro 6 a déjà un peu plus d’un an puisqu’il a été officialisé en avril 2016. Deux autres versions sont ensuite apparues en novembre : le Pro 6s et le Pro 6 Plus. Le Pro 7 n’avait pas encore fait d’apparition jusqu’à la semaine dernière puisqu’il pourrait s’agir de lui sur les photos diffusées sur Weibo.

Meizu Pro 7 : un second écran monochrome et un double capteur photo ?

Attention, toutes les informations qui suivent sont à prendre avec des pincettes. Il y aura trois coloris si l’on se fie à ces images : argent, noir et or. Le Meizu Pro 7 n’innove pas au niveau du design. On retrouvera sur le marché des dizaines de smartphones lui ressemblant. Cela devient assez récurent avec les téléphones chinois. Il ne s’agit pas d’un smartphone borderless puisqu’il y a des bordures sur les côtés même si elles sont assez fines. On trouve sous l’écran un bouton d’accueil. La caméra frontale a sa place au-dessus de la dalle.

En revanche, la façade arrière a quelques surprises pour nous. On remarque un écran E Ink se situant sous le double capteur photo. Il pourrait afficher des informations plutôt basiques comme l’heure, la date ou encore des SMS. Pour l’instant, nous ne connaissons pas la résolution du double capteur photo mais c’est une première chez Meizu.

La plupart des rumeurs évoquent un écran de 5.2 pouces (Full HD), un processeur Mediatek Helio X30, 6 Go de RAM, une caméra frontale de 8 Mpx et la présence de la technologie mCharge 4.0.

Que pensez-vous de ce mobile ? La présence d’un écran E Ink est utile ? Réagissez dans les commentaires !