Meizu M5C : de l’intelligence artificielle dans un smartphone pas cher qui va arriver en France

Le Meizu M5C va débarquer en France début juillet. Proposé à 129.90 euros, ce téléphone chinois embarque une intelligence artificielle.

Il y a deux jours, on s’intéressait au Meizu Pro 7, un smartphone qui pourrait intégrer un second écran monochrome. Aujourd’hui, on passe à une autre gamme de prix avec le Meizu M5C, le petit frère du M5. Que cache ce mobile compact destiné aux jeunes ? Voyons voir.

Meizu M5C : une configuration solide avec, en plus, la présence de l’intelligence artificielle One Mind

C’est la première fois que One Mind est disponible. L’objectif de cette IA est bien entendu de vous faciliter la vie en étudiant votre comportement pour vous proposer la meilleure expérience possible. En outre, One Mind « agit seul pour réparer, nettoyer et défragmenter la mémoire et cela automatiquement sur les heures de repos de l’utilisateur ».

Le Meizu M5C propose aussi un « Kids Mode » pour permettre aux parents de choisir les applis que leurs enfants pourront utiliser.

Passons maintenant aux caractéristiques générales de ce téléphone Meizu. L’interface est offerte par la surcouche maison : Flyme 6. Le M5C est doté d’un écran de 5 pouces HD et de 16 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 128 Go avec une carte microSD. À l’arrière, on trouve un APN de 8 millions de pixels. Le capteur frontal compte 5 millions de pixels. Au niveau de la connectivité, vous aurez à votre disposition un port microUSB, un emplacement pour une deuxième carte SIM et la technologie Bluetooth 4.1. À noter que le Meizu M5C est compatible avec toutes les bandes de fréquences 4G. La batterie de 3000 mAh assure environ 61h d’écoute. Ce mobile a un look plutôt sobre mais tout de même élégant qui plaira sans doute aux ados. 5 coloris sont disponibles : rose, bleu, noir, or et rouge.

