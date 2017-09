Meetup : quand Facebook prend exemple sur Tinder pour sa nouvelle fonctionnalité

Une nouvelle fonctionnalité que Facebook expérimente en ce moment incite les utilisateurs à se rencontrer dans la vraie vie. Meetup fonctionne à la manière de l’application Tinder.

Facebook ne cesse de proposer de nouvelles fonctionnalités afin de fidéliser ses membres et d’en séduire des nouveaux. En effet, bientôt, il sera possible d’utiliser une fonctionnalité dédiée à la rencontre. Nommée Meetup, celle-ci pourrait faire son apparition sur l’application de messagerie Facebook Messenger. Côté fonctionnement, Meetup propose un système plus ou moins semblable à celui de Tinder. En lançant cette nouvelle option, il est clair que l’objectif de la firme de Palo Alto est d’encourager les gens à se rencontrer dans la vraie vie.

Meetup : une fonctionnalité en phase test

Pour l’heure, l’application Meetup est encore testée par Facebook. Seuls quelques privilégiés peuvent en profiter. Et c’est le cas du blog Motherboard qui a partagé sur la toile le mécanisme de fonctionnement de la fonction.

En bref, cette dernière permet d’effectuer des rencontres avec d’autres utilisateurs Messenger. Elle sert ainsi de plateforme pour entrer en contact avec des personnes qui sont intéressées par une rencontre dans la vraie vie, bien évidemment. Quand l’interface apparaît, il suffit de préciser si on est intéressé ou non. Et quand deux personnes s’intéressent mutuellement, l’application les incite à se rencontrer. À ce propos, il convient de remarquer que seuls les utilisateurs déjà amis sur Facebook peuvent être mis en contact. Ce qui semble aussi intéressant, c’est le fait que les données sont confidentielles. D’ailleurs, un porte-parole de Facebook a confié à Motherboard : « Les gens utilisent souvent Facebook pour faire des plans avec leurs amis. Donc, nous utilisons un très petit test dans l’application Facebook pour faciliter cela. Nous sommes impatients d’entendre les commentaires des gens ».

Que pensez-vous de cette fonctionnalité que Facebook compte nous proposer bientôt ? Dites-le nous dans les commentaires !