[MedPi] Garmin présente ses montres Fenix et ses bracelets Vivosmart

Le MedPi fut l’occasion pour Garmin d’exposer ses nouveaux produits. Au menu, nous trouvons les Fenix et les Vivosmart.

Le célèbre salon high-tech de Monaco a accueilli Garmin, l’entreprise américaine connue pour ses GPS mais aussi pour ses montres et bracelets connectés. Avec ses Fenix et Vivosmart, Garmin continue de miser sur des produits réservés avant tout aux sportifs.

Garmin Fenix 5, 5S et 5X : des montres connectées robustes et bourrées de fonctionnalités

La Garmin Fenix 5 est une smartwatch haut de gamme particulièrement élégante qui accueille un cadran de 47 mm de diamètre. Elle est robuste puisqu’elle dispose d’un boîtier arrière en acier forgé ainsi que d’une antenne EXO en acier inoxydable. Son écran couleur de 1.2 pouce d’une définition de 240 x 240 pixels offre une lisibilité satisfaisante. La Fenix 5 est étanche jusqu’à 100 mètres. Niveau fonctionnalités, cette montre connectée intègre un GPS, un gyroscope et un cardiofréquencemètre. Vous pourrez changer facilement le bracelet de cette montre multisports autant de fois que vous voudrez. Quant à l’autonomie, elle est de 24h (75h en mode UltraTrac). La version de base est vendue à 599 euros et l’édition Sapphire, avec un écran plus solide et une compatibilité avec le Wi-Fi, vous coûtera 699 euros.

La Garmin Fenix 5S est la plus compacte de la gamme avec un cadran de 42 mm, une définition de 218 x 218 pixels et une autonomie de 13h (50h avec le mode UltraTrac). Elle est commercialisée à partir de 599.99 euros et sa version Sapphire est disponible à 699.99 euros.

Quant à la Garmin Fenix 5X, c’est la version la plus imposante mais elle dispose d’un espace de stockage de 12 Go et une carte topographique de l’Europe. En revanche, on atteint toujours pas l’autonomie de la Fenix 5 puisque la Fenix 5X tiendra 20h en mode GPS. Vous devrez débourser 899.99 euros pour avoir la vôtre (seule la version Sapphire est dispo).

Garmin Vivosmart 3 : des bracelets connectés discrets mais efficaces

Le Garmin Vivosmart 3 fait dans la sobriété. L’écran ne s’allumera que lorsque vous ferez du moment ou quand le bracelet devra afficher des notifications. Vous pourrez consulter directement sur votre poignet votre VO2 max (volume maximal d’oxygène commencé) ou encore votre rythme cardiaque. Le Garmin Vivosmart 3 veille sur votre niveau de stress. Si celui-ci est trop élevé, il vous proposera un exercice de respiration. Ce bracelet connecté étanche jusqu’à 50 m a une autonomie de 5 jours. Il est vendu à 149.99 euros.

