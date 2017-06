Me3 : la nouvelle application qui permet de faire des rencontres en trio

Aux États-Unis, une nouvelle application a vu le jour. À l’instar des sites de rencontres, Me3 vous permet de vous faire rencontrer de potentiels amis mais par groupe de trois.

C’est la création très originale de deux hommes originaires de New York. Ils ont décidé de concevoir une application entièrement consacrée à l’amitié. À l’image de Tinder, elle va vous permettre de faire partie d’une bande de trois amis. L’idée de ces deux New-Yorkais est d’autant plus excellente car la technologie et toutes les innovations nous poussent le plus souvent à ne plus s’ouvrir aux gens qui nous entourent. À travers cette numérisation, vous pourrez donc chercher l’amitié avec votre smartphone. Terminée l’accumulation des sites et des applis de rencontres amoureuses, place maintenant aux rencontres amicales.

Me3 : des rencontres en trio non mixtes

Les créateurs de Me3 ont pensé à faire rencontrer des personnes par groupes de trois. Selon eux, il est beaucoup plus facile d’entamer une conversation en trio plutôt qu’en binôme. Me3, trouvera donc des personnes dans votre secteur avec les mêmes passions que vous. La particularité de ces rencontres, est qu’un homme ne peut pas rencontrer une femme certainement afin d’éviter toute ambigüité. Il est quand même dommage que cela ne soit pas possible. Cette impossibilité remet sur le tapis, l’éternelle question de l’amitié fille garçon. En outre, une publicité très maligne a été conçue par ces deux entrepreneurs. Elle va certainement donner un coup de pouce à une application qui ne connaît pour l’instant que 1000 tribes formées.

Pour le moment, elle est très difficilement utilisable en Europe. En effet, Me3 n’est disponible qu’en anglais. Cependant on la recommande à toutes les personnes qui vont s’aventurer aux États-Unis durant ces vacances d’été.

Que pensez-vous de cette nouvelle application ? Réagissez dans les commentaires !