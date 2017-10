McDonald’s vous permet de mettre votre smartphone sous quarantaine pendant que vous mangez !

La semaine dernière, McDonald’s a annoncé une nouvelle initiative appelée «Téléphone éteint, amusez-vous» comme un moyen d’amener les familles à passer plus de temps ensemble.

C’est à Singapour que cette initiative a débuté, dans ce McDonald’s, le casier à smartphone peut contenir jusqu’à 100 appareils et vous permet ainsi de passer un meilleur moment avec la personne qui vous accompagne ! Le fait de poser le smartphone dans un casier fermé vous permet de mieux vous concentrer sur votre Big Mac et vos enfants.

Smartphone en prison, une bonne idée de McDonald’s qui a peu de succès

Même si cette idée peut paraître ingénieuse, peut de personnes aiment réellement cette pratique. Comme une grand-mère qui explique de ses petits enfants ont tenu 15 minutes sans smartphone avant d’aller le chercher. « En tant que destination de restauration populaire pour les familles, nous avons observé que l’utilisation d’appareils mobiles pendant les heures de repas peut parfois nuire au lien familial. » déclare Linda Ming, directrice Marketing et service client.

Les jeunes adolescents accusent la firme de vouloir les désintoxiquer et que les parents sont de mèches. Pour eux, passer 15 minutes sans leur appareil est considéré comme une punition et non le moyen de créer plus de liens avec sa famille. Ce qui n’est pas du tout le but de la chaîne de fast-food. McDonald’s propose simplement des casiers sécurisés pour smartphone, c’est votre choix si vous voulez ou non mettre votre smartphone à l’intérieur. On se dit tout de même que cette initiative pourrait engendrer des braquages de McDonald’s, avec des casiers pouvant contenir jusqu’à 100 smartphone, ça fait un beau pactole !

Que pensez-vous de cette initiative ? A vos claviers 🙂