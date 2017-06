Maze Alpha : le téléphone borderless le plus abordable est désormais disponible en précommande

Il y a environ 3 mois, Maze, un nouveau fabricant de smartphones a marqué l’univers des smartphones avec son produit le plus récent, à savoir le Maze Alpha. À l’époque, nous n’avions pas beaucoup d’informations sur le flagship en question. Les rumeurs faisaient état d’un design borderless ainsi qu’un double capteur photo. Aujourd’hui, le smartphone est désormais disponible en précommande, et sa fiche technique se dévoile un peu plus.

En effet, le Maze Alpha est désormais disponible en précommande pour les plus impatients. Le constructeur l’a d’ailleurs annoncé avec fierté comme étant le smartphone bordeless le plus abordable. Concurrençant directement le célèbre Mi Mix de Xiaomi.

Maze Alpha : le flagship killer débarque en précommande

En ce qui concerne ses caractéristiques, le Maze Alpha est doté d’un écran LCD IPS de 6 pouces pour une définition de 1080 x 1920 pixels couvrant presque l’intégralité de la façade avant. Le smartphone est alimenté par un processeur Mediatek Helio P25 octa-core, le petit frère du déca-core X25 cadencé à 2,5 GHz de fréquence. Le tout boosté par 4 Go ou 6 Go de RAM et une capacité de stockage de 64 ou 128 Go. Sous le capot, on retrouve une batterie de 4 000 mAh d’alimentation qui supporte la charge rapide.

En ce qui concerne le double capteur photo, il embarque un capteur principal de 13 mégapixels fabriqué par Samsung. Ainsi qu’un capteur d’assistance avec une résolution de 5 mégapixels. Ce dernier sert à recueillir des informations sur la profondeur et l’éclairage, tandis que le capteur prend la photo. L’appareil photo principal a une ouverture F2.2. Il n’est pas certain qu’il puisse rivaliser avec ceux des meilleurs acteurs du marché. Cependant, nous pensons que le rapport qualité/prix du téléphone pourra compenser cela.

Le Maze Alpha est donc actuellement disponible en précommande jusqu’au 30 juin. Au cours de cette période, le Maze Alpha coûtera 179,99 $ soit 161 €, et il passera ensuite à 219,99 $ soit 197 €. Malheureusement, il n’est disponible qu’en noir pour l’instant et vous ne pouvez commander que la variante de 64 Go de stockage / 4 Go de RAM.

Que pensez-vous du Maze Alpha ? Dites-le nous en commentaire.