Mate 10 : Huawei s’en prend à la technologie de reconnaissance faciale Face ID

Huawei ridiculise l’iPhone X dans un teaser vidéo pour son nouveau vaisseau amiral Mate 10. D’après le constructeur chinois, ce dernier sera le premier « vrai smartphone » équipé d’intelligence artificielle.

Apple a dévoilé l’iPhone X aux côtés des iPhone 8 et 8 Plus le 12 septembre dernier. Proposé à plus de 1100 €, l’iPhone X se présente comme le premier smartphone doté d’intelligence artificielle. Grâce à la technologie qu’il adopte, il est par exemple capable de reconnaitre des objets et des personnes. La reconnaissance faciale Face ID repose alors sur ce protocole. Mais voilà que Huawei s’en prend à cette fonctionnalité dans une vidéo publiée sur Facebook. La vidéo en question présente un visage de clown qui tente d’utiliser la fonction Face ID. Après plusieurs essais, le processus échoue et le sourire du clown disparaît.

L’iPhone X moins intéressant que le Huawei Mate 10 ?

Effectivement, la vidéo qu’on vous parle aujourd’hui est un teaser pour ce smartphone chinois dont la présentation est prévue pour le 16 octobre prochain. Huawei profite de cette vidéo conçue pour le Huawei Mate 10 pour nous faire savoir son intention de présenter le « real Al Phone ». En d’autres termes, le premier vrai terminal disposant d’une intelligence artificielle performante.

Pour rappel, le chinois a levé le voile sur son SoC Kirin 970, équipé d’une puce conçue pour l’IA, lors de la dernière édition du salon IFA de Berlin. Grâce à ce processeur, le Huawei Mate 10 devrait donc pouvoir gérer efficacement son intelligence artificielle, ce qui lui permettra de gagner en puissance et en autonomie. Le niveau de sécurité devrait également s’améliorer. On notera aussi que cette vidéo cherche réellement à provoquer Apple parce que l’expression « real AI Phone » constitue un jeu de mots, « AI Phone » se prononçant « iPhone ».

Selon vous, où Huawei veut-il en venir avec cette vidéo ?