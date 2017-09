Macron : le numéro personnel du président fuite sur la toile !

Nous avons pu avoir la surprise de voir le numéro personnel du président Macron sur la toile ! Le chef d’état s’est retrouvé avec des centaines de messages et appels avant de changer de numéro.

Cette histoire a commencé il y a dix jours, alors qu’une journaliste s’est fait dérober son smartphone, ce dernier contenait le numéro de téléphone de plusieurs stars, ainsi que l’une des lignes du président français. Les malfaiteurs se sont alors empressés de diffuser le numéro du président sur plusieurs réseaux sociaux. Macron s’est alors fait harceler par plus d’une centaine de messages et d’appels. Malheureusement pour lui, les messages du peuple n’étaient pas toujours doux. L’Elysée s’est empressé d’ajouter qu’il n’y avait eu aucune faille de sécurité et que cet incident reste isolé.

Macron, un président plus très aimé ?

Le président a donc reçu un bon nombre de messages, qui eux-mêmes contenaient de beaux noms d’oiseaux. Et c’est un peut compréhensible. Depuis quelque temps, le public n’est pas très content de son président, ce dernier a récemment baisser de 5 euros les APL. On peut penser que ce n’est pas énorme, mais si, chaque euro compte quand on n’est plus chez soit. Mais finalement, le président s’en sort plutôt bien puisque le numéro était une ligne que Macron gardait uniquement pour ses vieux contactes. Il n’y a donc pas eu un réel impacte. Il faut tout de même souligner qu’il est facile pour les hackers de jouer avec le smartphone d’une personne en connaissant son numéro. L’Elysée confirme une nouvelle fois qu’il n’y aura pas de danger de ce côté.

