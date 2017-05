L’Oppo R9s serait le smartphone Android le plus vendu au monde au premier trimestre 2017

Si quelqu’un vous demandait quel smartphone Android a été le plus vendu lors de ce premier trimestre 2017, que lui diriez-vous ? Probablement, quelque chose commençant par « Samsung ». Mais vous vous tromperiez. Le téléphone Android le plus vendu au monde au cours de cette période n’était autre que … L’Oppo R9s !

Apple avec ses iPhone 7 et 7 Plus ont été les smartphones les plus vendus lors de ce 1er trimestre 2017. Mais en terme de smartphone Android, une marque a créé la surprise en se hissant au sommet. Il s’agit de l’Oppo R9s qui serait le smartphone Android le plus vendu au 1er trimestre. Devançant ainsi par la même occasion des concurrents tels que Samsung, LG et Huawei.

L’Oppo R9s se hisse au sommet des ventes de smartphones sous Android

C’est assez choquant, mais ce résultat a probablement quelque chose à voir avec la débâcle du Samsung Galaxy Note 7. Le fait qu’Oppo a réussi à devancer tous les appareils Samsung n’est surement pas étranger à l’affaire du Note 7. Une affaire qui a quelque peu freiné les ventes de Samsung. Si le flagship avait été en vente lors du premier trimestre de 2017, il aurait probablement dépassé l’Oppo R9s.

Il est également important de noter qu’Oppo ne vend les R9s officiellement que sur une poignée de marchés, ce qui rend le développement des 8,9 millions d’unités vendues au premier trimestre encore plus impressionnant. Dans l’ensemble, le R9s est le troisième smartphone le plus populaire pour cette période, l’iPhone 7 étant en première position. Suivi de près par l’iPhone 7 Plus qui a la deuxième place du classement.

Top 5 des smartphones les plus vendus dans le monde au 1er trimestre 2017

1. iPhone 7 (21,5M)

2. iPhone 7 Plus (17,4M)

3. Oppo R9s (8,9M)

4. Samsung Galaxy J3 (6,1M)

5. Samsung Galaxy J5 (5M)

Que pensez-vous de cette nouvelle ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.