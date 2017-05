L’Oppo F3 muni d’un double capteur photo avant a été lancé en Inde

Le constructeur Oppo avait annoncé il y a peu l’arrivée de 2 nouveaux smartphones. Il s’agit des Oppo F3 et F3 Plus. La particularité de ces nouveaux smartphones est l’apparition d’un double capteur photo avant. Ce qui ravira sans doute les amateurs de selfies. Oppo a déjà lancé son « Selfie Expert » à savoir l’Oppo F3 lors d’un événement en Inde.

Comme c’est le cas depuis quelques années, les caméras, en particulier les caméras à l’avant, sont devenues l’une des parties les plus importantes d’un téléphone. D’ailleurs, les doubles caméras sont devenues de plus en plus populaires et utilisées par les constructeurs. En effet, lors d’un événement en Inde Oppo a lancé son nouveau Oppo F3. Le petit frère du F3 Plus qui a lui aussi un double capteur photo avant.

L’Oppo F3 débarque déjà en Inde

Un des capteurs avant possède une résolution de 16 mégapixels avec un capteur 1/3 pouce et une ouverture f2.0 et le second capteur avant a un objectif grand-angle avec une résolution de 8 mégapixels. Il sera donc idéal pour faire des grands selfies. La caméra à l’arrière dispose, quant à elle, d’un capteur de 13 mégapixels de 1/3 pouce avec un objectif LED Flash, et une ouverture f2.2.

L’Oppo F3 est construit autour d’un écran LCD de 5,5 pouces avec une résolution Full HD et Gorilla Glass 5 en plus. À l’intérieur du flagship un processeur Mediatek MT6750 octa-core. Le tout boosté par une mémoire vive de 4 Go. La capacité de stockage de l’appareil est de 64 Go. Une capacité qui peut être étendue jusqu’à 256 Go grâce au port microSD dédié pour les cartes microSD. Ainsi que deux emplacements pour insérer des cartes nano SIM.

L’application photo inclut également le mode Beautify 4.0 d’Oppo pour l’amélioration du tonus de la peau et un effet bokeh pour brouiller l’arrière-plan de vos selfies. Le flagship embarque l’interface ColorOS 3.0 basé sur Android Marshmallow 6.0. Niveau autonomie, l’Oppo F3 contient une batterie de 3 200 mAh et dispose d’un port microUSB 2.0 placé en bas. Les pré-commandes pour l’Oppo F3 ont commencé aujourd’hui en Inde. Et l’appareil devrait être officiellement commercialisé le 13 mai.

