L’offre RED 30 Go au lieu de 1 Go à 10€ se prolonge

Vous êtes à la recherche d’un forfait pas cher adapté à vos envies ? Eh bien sachez que Le forfait RED 30 Go au lieu de 1 Go à 10€ par mois a été prolongée. Bonne nouvelle pour les retardataires qui peuvent donc encore y souscrire.

RED by SFR revient avec son offre particulièrement avantageuse pour tous les utilisateurs. Avec le forfait RED 30Go au lieu de 1Go à 10 euros par mois, vous serez constamment sur votre mobile.

Cet abonnement sans engagement inclut les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS sont illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Avec le forfait, vous aurez à votre disposition 30 Go de data. Avant cette offre, l’abonnement ne proposait qu’un seul giga d’Internet au même prix. Vous pourrez ainsi rester connecté et être à l’affût de l’actualité sur tous les réseaux sociaux.

Grâce à SFR Voyage, vous pourrez appeler, envoyer des SMS et naviguer sur le web depuis l’étranger. Si vous n’avez pas besoin de cette option, vous aurez la possibilité de la résilier gratuitement.

SFR Presse vous permettra d’accéder à des tonnes de magazines et de quotidiens comme L’Express, Libération et Studio Ciné Live.

Le forfait RED 30Go est un abonnement sans engagement, ce qui signifie que vous n’aurez pas de frais de résiliation à payer si vous changez d’offre ou d’opérateur. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez.

Caractéristiques du forfait RED 30Go au lieu de 1Go à 10 euros

Cet forfait sans engagement à 10 euros comprend :

• Des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

• Des SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine

• 30 Go d’Internet sur le réseau SFR (3G, 4G/4G+)

• SFR Voyage : pour profiter de tous ces avantages depuis l’étranger

• SFR Presse : pour retrouver vos magazines et quotidiens préférés sur votre smartphone

Cette offre exceptionnelle se prolonge jusqu’au 03/07/2017. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.

> Forfait RED 30Go au lieu de 1Go à 10 euros par mois.

