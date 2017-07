L’offre B&YOU 20Go à 1,99€/mois se prolonge jusqu’à demain !

Vous recherchez un forfait adapté à vos envies et qui vous permettra de profiter pleinement de votre smartphone ? Vous avez de la chance car l’offre B&YOU 20Go à 1,99€/mois se prolonge rien que pour vous jusqu’au 4 juillet. C’est-à-dire demain ! Alors dépêchez-vous de saisir cette occasion.

Cette série spéciale avec une offre de 20 Go pour seulement de 1.99 euros vous propose de nombreux avantages à un prix tout à fait raisonnable. Vous pourrez profiter des SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vous aurez la possibilité d’envoyer des SMS en illimité vers les DOM.

Les appels sont également illimités vers les postes fixes et les téléphones portables de France métropolitaine et des DOM. Vous pourrez contacter vos proches ou vos collègues quand vous en aurez envie et autant de fois que vous voudrez.

Ce forfait est compatible 4G et vous aurez à votre disposition une enveloppe de 20 Go de data, dont 1 Go utilisable en Europe et DOM. Cela vous permettra de surfer sur Internet et de télécharger des tonnes de fichiers en tout genre et en un temps record ! Ainsi que de rester connecté sur tous vos réseaux. De plus, la carte SIM Bouygues est désormais à 1€ au lieu de 15€.

Il s’agit d’un forfait sans engagement. Par conséquent, vous pourrez changer d’offre à tout moment sans avoir à payer des frais de résiliation.

B&YOU série spéciale 20Go à 1.99 euros

Cet abonnement pas cher comprend :

• Appels illimités 24h/24 France métropolitaine et DOM

• SMS/MMS illimités 24h/24 France métropolitaine (SMS illimités vers les DOM)

• 20 Go de data

• Le réseau 4G de Bouygues

Au bout d’un an, cet abonnement vous coûtera 24.99 euros par mois et l’offre passera à B&YOU 50 Go. Cette offre spéciale 20Go à 1.99 euros par mois de B&YOU se prolonge jusqu’à demain. Alors c’est l’occasion pour tous les retardataires de saisir cette dernière opportunité.

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

Vous n’arrivez pas à en profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.