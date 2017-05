L’offre 2h 2Go de La Poste Mobile est toujours à 4,99 € au lieu de 9,99 €

L’offre de La pose Mobile est toujours accessible sur son site internet. Pensez à profiter de son offre 2h 2 Go est à 4,99 € au lieu de 9,99 € pendant 12 mois sans engagement.

Les SMS et les MMS sont illimités. Vous ne serez donc jamais à court de messages avec vos contacts. Sans oublier que vous aurez également 2h d’appels en France métropolitaine vers tous les portables et les fixes. Les données mobiles qui viendront avec le forfait sont de 2 Go. Ainsi, vous disposerez de la 4G du réseau SFR. Vous profiterez d’internet même à l’extérieur. Profitez d’un débit allant jusqu’à 115 Mbits/s pour naviguer à grande vitesse avec votre Forfait Internet sur votre mobile 4G, où que vous soyez ! Sans oublier l’avantage Musique illimitée mis à votre disposition.

Le forfait 2h 2Go à 4,99€ de la Poste Mobile est sans engagement. Vous ne paierez donc pas de frais de résiliation en cas de changement d’offre. Vous pourrez faire ce que bon vous semble.

Caractéristiques de l’offre 2h 2Go à 4,99€/mois pendant 1 an de la Poste Mobile

Ce forfait sans engagement pas cher comprend :

• 2h d’appels en France métropolitaine vers tous les mobiles et les fixes

• SMS/MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine

• 2 Go d’Internet en débit 4G

• La qualité du réseau de SFR

• Avantage Musique illimitée

Cette offre est valable jusqu’au 30/05/2017, alors n’hésitez plus ! Pour profiter de cette offre, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous.

