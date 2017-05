L’offre 20 Go au lieu de 1 Go de RED by SFR est à 10 €/mois

Le forfait 20 Go au lieu de 1 Go de RED by SFR est toujours disponible à 10€/mois. Les retardataires peuvent encore sauter sur l’occasion dès maintenant !

En effet, l’offre de RED by SFR est toujours accessible à tous ! Avec le forfait 20 Go qui est passé à 10 €/mois. Le forfait 20 Go au lieu de 1 Go à 10 €/mois est toujours disponible. Ainsi, vous paierez la somme de 10 €/mois. Vous pourrez discuter par SMS et MMS aussi longtemps que vous voudrez avec tous vos contacts.

Avec cet abonnement, vous profiterez également d’appels illimités en France métropolitaine vers tous les portables et les fixes. Grâce aux 20 Go de données mobile fournies avec le forfait, vous pourrez disposer en toute tranquillité de la qualité et le très haut débit de tout le réseau mobile SFR (4G, 3G) pour vous connecter même à l’extérieur.

En revanche, une fois les 20 Go utilisés, le rechargement automatique de 100 Mo sera à 2 €, pour 4 recharges maximum, puis l’usage internet sera bloqué. Vous aurez donc de quoi regarder vos contenus préférés, échanger avec vos amis sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Snapchat.

Le forfait 20 Go au lieu de 1 Go à 10 €/mois de RED by SFR est sans engagement. Vous n’aurez donc pas de frais de résiliation à payer si vous voulez changer d’offre. N’ayez crainte.

Caractéristiques de l’offre de RED by SFR 20 Go à 10 €/mois

Ce forfait sans engagement pas cher comprend :

• Des appels illimités 7j/7 en France métropolitaine vers tous les mobiles et les fixes

• SMS/MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine et vers les DOM

• 20 Go /mois sur tout le réseau mobile SFR (3G, 4G/4G+)

• Le réseau 4G SFR

Cette offre est toujours accessible sur le site de Red by SFR. N’hésitez donc pas à tirer profit de cette offre. L’offre est valable jusqu’au 22/05/2017. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous pour en bénéficier.

Afin de profiter de l’offre, cliquez ici.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.