Présenté lors du show Hello le 20 avril dernier, le Live Button d’Orange se veut être l’objet connecté le plus simple. Avec ses nombreuses options et fonctionnalités, Orange veut marquer un grand coup dans le monde du numérique.

Le Live Button d’Orange a pour fonction de rendre la vie facile à son utilisateur. Ce nouvel objet connecté est un objet qui va permettre entre autres de faciliter la communication au sein du foyer familial entre autres. Il sera programmable avec des milliers de commandes. Il couvrira un nombre très important de tâches. Il pourra passer derrière vous en cas d’oubli. Lorsque par exemple vous oubliez d’éteindre une lumière, après configuration de ce bouton en appuyant dessus la lumière pourra s’éteindre automatiquement. Il pourra même envoyer des notifications aux smartphones. Un objet très pratique et simple d’utilisation.

Une simple copie ou une réelle amélioration ?

Cet objet vous rappelle certainement quelque chose. En effet, ce Live Button d’Orange ressemble étrangement, au « bouton connecté » de Darty ou encore au « Dash button » d’Amazon. On aurait pu tout simplement le résumer à une vulgaire copie si cette différence n’avait pas été faite. À la nuance des deux boutons connectés sortis auparavant, où l’on devait utiliser la technologie Bluetooth ou le Wi-Fi, celui-ci pourra être utilisé avec une simple puce. C’est le seul fait qui a l’air de marquer la différence entre ces trois objets connectés.

Ce Live Button d’Orange est dans la lignée de ses prédécesseurs. Il simplifie la communication et va aider ses utilisateurs aux quotidiens. Cet objet connecté sera disponible au quatrième trimestre de l’année 2017. Aucun prix n’a encore été fixé.

