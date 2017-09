L’iPhone X version Lux ou comment dépenser toute son épargne

L’iPhone X n’est même pas encore en vente libre que le prix des différentes versions sur smartphone ne fait qu’augmenter, on vous en dit plus sur les extravagances du dernier smartphone d’Apple.

L’iPhone X est un smartphone borderless, qui est soit, plutôt beau, tout comme son prix. Le smartphone présente une fiche technique qui a déçu le public. Apple est accusé de vendre ses « innovations » comme une chose nouvelle, alors que toutes ces technologies étaient déjà employés. Le smartphone propose un écran borderless OLED (enfin) de 5.8 pouces. La marque revendique son nouveau processeur comme le pus puissant jusque-là, la puce A11 Bionic, accompagnée de 6 cœurs serait capable de vous offrir une toute nouvelle expérience. Le smartphone est disponible avec une mémoire interne de 64 Go et un double capteur photo principal à la verticale de 12 mégapixels chacun. Ce qui promet tout de même de belles photos. Mais le prix du smartphone est, lui aussi, à la hauteur. Un SMIC pour un nouveau smartphone, c’est assez élevé ! Mais la firme ne s’arrête pas là puisque qu’ils faudra également acheter quelques accessoires pendant qu’on y est.

iPhone X, le prix ne peut qu’augmenter

En effet, avec le nouveau smartphone de la firme à la pomme, vous avez la possibilité de le charger sans fil ! Ce qui vous oblige à dépenser 75 euros de plus environ pour pouvoir profiter de cette option. Le coté positif, l’iPhone X est capable de se recharger à 50% en seulement 30 minutes, ce qui est vraiment pratique, surtout si vous avez l’habitude d’utiliser votre smartphone tout au long de la journée. N’oublions pas les écouteurs sans fil de la firme de Cupertino, qui vous coûterons 179 euros de plus si vous ne les possédés pas déjà.

Le prix peut même exploser le plafond, le smartphone est également disponible en version Luxe. L’iPhone X Ingot Edition est un smartphone customisé avec un châssis en or 22 carats, qu’il est possible de personnaliser. Le smartphone est proposé par un partenaire de la firme, Brikk. Pour les grands fou. Alors si vous souhaitez vous retrouver sur le trottoir, mais tout de même posséder un véritable trésor, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Que pensez-vous du prix de l’iPhone X ? Laissez-nous un commentaire !