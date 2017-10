L’iPhone X sera le Messie des autres marques

Une étude récemment réalisée explique clairement que l’iPhone X fera profiter de son succès à tous les autres smartphones de 2018, on vous explique pourquoi !

C’est le cabinet Gartner, une entreprise américaine spécialisée dans le conseil et la recherche en ce qui concerne le domaine de technologies avancée. Cette dernière annonce donc que l’année la plus juteuse pour l’iPhone X sera certainement 2018. Alors que le smartphone se prépare en usine pour les précommandes du 27 octobre et sa commercialisation le 3 novembre, il semblerait que le smartphone ne soit disponible qu’à 50 000 exemplaires, ce qui risque de créer la panique auprès des fans boys de la firme à la pomme.

Comment l’iPhone X participera-t-il au succès des autres firmes ?

Les chiffres et les prédictions peuvent toujours se contredire d’un cabinet d’analyse à un autre. Gartnet affirme que l’an prochain, les ventes de smartphones augmenteront de 2% et que l’appareil le plus populaire sera l’iPhone X. Mais au vu des stocks limités, il est probable que l’appareil soit vite en rupture de stocks, ce qui obligera les utilisateurs à acheter un autre produit. C’est ainsi que la popularité de l’iPhone X fera profiter les autres marques.

Cette information est tout de même à prendre avec des pincettes, on ne sait pas vraiment si l’iPhone X rencontrera le succès prévu. En effet, on remarque que le public se tourne plus vers l’iPhone 7 que l’iPhone 8 selon Keybanc Capital Markets. ce qui peut vouloir dire deux choses, soit les utilisateurs sont réticents et ne souhaitent plus acheter le dernier modèle en date, sinon ils se réservent pour l’iPhone X. Il est fort probable que le petit flop des iPhone 8 soit dû à la prochaine sortie de la version X. Reste à voir le nombre de commandes à la sortie du smartphone.

Qu’en pensez-vous, l’iPhone X sera-t-il le smartphone de plus populaire de 2018 ? A vos claviers !