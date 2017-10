L’iPhone X apparaît dans une nouvelle vidéo !

Alors que les fans attendent avec impatience les premières livraisons, un utilisateur chanceux a eu l’opportunité de déjà mettre la main sur un iPhone X. Il en a profité pour tourner une courte vidéo.

Considéré comme l’un des smartphones les plus innovants de 2017, l’iPhone X a été dévoilé aux côtés des autres nouveaux produits d’Apple le 12 septembre dernier. L’appareil est surtout prisé pour son design sans précédent et l’intégration de la fonction Face ID. En tout cas, l’iPhone X ne sera pas disponible avant le 3 novembre, mais attendant ce moment de rêve, les fans n’hésitent pas à créer des discussions autour de l’appareil sur les réseaux sociaux dans le but de pouvoir mieux l’utiliser une fois qu’il sera mis à disposition. En tout cas, un internaute a eu la chance de pouvoir tester l’iPhone X à l’avance et a profité de l’occasion pour le filmer. Il a ensuite publié la vidéo qui dure à peine quelques secondes sur internet.

iPhone X : son encoche pose problème

La très courte vidéo nous montre le dos en verre de l’iPhone X. L’utilisateur tourne ensuite le smartphone pour montrer sa façade, tout en déverrouillant l’écran. Les séquences suivantes sont les plus intéressantes. L’utilisateur lance effectivement Instagram et il faut dire que le rendu de l’application n’est pas des plus convaincants. En effet, l’encoche qui se trouve sur la partie supérieure de l’écran de l’iPhone X semble détériorer la qualité de l’interface de la plateforme. Ce n’est pas la première fois que nous évoquons ce genre de problème, mais il est néanmoins bien de le rappeler pour ne pas décevoir les adeptes. Actuellement, Apple et les développeurs iOS sont sûrement déjà à pied d’œuvre pour tenter de le résoudre en concevant des versions d’applications spécialement faites pour l’iPhone X.

Que pensez-vous de cette vidéo de l’iPhone X ?